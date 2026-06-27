Diego Lugano'dan Bielsa'ya sert tepki: 'Ortamı zehirledi'

Uruguay Milli Takımı'nın efsane kaptanlarından Diego Lugano, İspanya'ya yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa'ya sert tepki gösterdi.

Bielsa'nın takım üzerindeki etkisinin son derece olumsuz olduğunu savunan Lugano, deneyimli teknik adamın Uruguay'da büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

"ORTAMI ZEHİRLEDİ"

Lugano açıklamasında, "Marcelo Bielsa ortamı zehirledi. Nerede olduğunu hiçbir zaman anlamadı, oyuncular da Bielsa'yı asla anlamadı" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDA ASLA OLMAMASI GEREKEN BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ"

Deneyimli teknik adamın Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda Uruguay'ın başında olmaması gerektiğini belirten eski savunmacı, "Milyon dolarlık bir sözleşmeyle bağlanmış, Dünya Kupası'nda asla olmaması gereken bir teknik direktördü" dedi.

"UMARIM URUGUAY BİR DAHA BÖYLE BİR HATA YAPMAZ"

Oyuncular adına üzüldüğünü dile getiren Lugano, "Çocuklar adına üzülüyorum çünkü rekabet edemediler. Umarım bu, Uruguay'ın bir daha asla yapmayacağı bir hata olur" sözleriyle Bielsa dönemine yönelik eleştirilerini noktaladı.