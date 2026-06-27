Fatih Terim'den A Milli Takım'a mesaj: 'En kısa sürede...'

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvadaki son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nı galibiyetle tamamladı. A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı maçın ardından Fatih Terim, kendi YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Terim açıklamasında, “Gruptan çıkan ABD'nin direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak, Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda, buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız” dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti:

“Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Ligi organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor, hayat devam ediyor. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birkaç organizasyonda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir”

FORVET SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Yayında Fatih Terim'e forvet tercihiyle ilgili de bir soru soruldu. "Kadronuz için şu isimlerden ikisi seçecek olsanız kimi seçerdiniz?" Mbappe, Haaland, Kane ve aralarına Osimhen'i de ekleyelim." sorusunu Terim şöyle yanıtladı:

“Zor bir soru. 4 santrfor sayıyor, bunlardan ideal ya da en iyi ikili hangisi diyor. Haaland tipik bir 9 numara. Defans arkası koşuları iyi olan. Güçlü fiziği ve özellikle golcü 18 içinde. Haaland ve Osimhen biraz birbirine benziyor. Osimhen biraz daha yıpratıcı, ondan biraz daha agresif. Müthiş bir sıçrama yeteneği. Çabukluğu, çevikliği, bir harekete geçişi çevikçe. Bu ikisi defansı rahatsız eder. Stoper olsam ikisiyle oynamak istemem. Sıkıntı yaratırlar defansa."

Terim sözlerine şöyle devam etti:

"Osimhen'in bir de çabukluğu ve atletizmi. Ancak bu ikisinin takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bir yerden top gelecek, takım arkadaşından ya da orta sahalardan ara topu veya savunma arkasına gelecek. Çünkü sırtı dönük de oynayabilirler. Size alan da açarlar. Mbappe klasik bir 9 değil. Ama müthiş sürati, adımlaması ve çabukluğu... Son yılların değişen futbolunda teknik ve yetenekli oyuncu açığını kapatan kolay tutulamayan bir oyuncu."

Terim ayrıca, “Kane'e gelince, Haaland ve Osimhen için çizdiğimiz 18 etkinliğinin dışında bir futbolcu. Etkin ama oynadığı yer dışarısı. Çıkıyor, geziyor ve hücum kurulumunda başrolleri oynuyor. Müthiş bir teknik. Tüm bunların sonunda hangi ikili, bir defa Osimhen'i koyalım. Mbappe'yle müthiş olur. Biri çabuk. Öteki yıpratıcı. Osimhen-Kane başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan Kane. Sonunda bir de Osimhen-Haaland'ı bir araya koy. İki taraftan topları getirdiğini düşün. Bambaşka bir iş yapar. 4'ünü oynatmayı isterim” açıklamasında