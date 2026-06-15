Dört gollü maçta kazanan çıkmadı: Japonya, Hollanda karşısında 1 puanı son dakikada aldı

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Hollanda'nın gollerini 51. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.

Japonya ise 57. dakikada Keito Nakamura ve 89. dakikada Daichi Kamada'nın attığı gollerle beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın ardından her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.

F Grubu'ndaki bir sonraki maçında Hollanda, İsveç ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise Tunus karşısında ilk galibiyetini arayacak.