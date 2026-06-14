Almanya'dan Curaçao'ya farklı tarife! Dünya Kupası'na 7 gollü başlangıç...

FIFA 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi.

ABD'nin Houston kentindeki Houston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almanya 7-1 kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felix Nmecha, 38. dakikada Nico Schlotterbeck, 45+5. (P) ve 88. dakikalarda Kai Havertz, 47. dakikada Jamal Musiala, 68. dakikada Nat Brown ve 78. dakikada Deniz Undav kaydetti.

Curaçao'nun tek golü ise 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi.

LEROY SANE FORMA GİYDİ

Öte yandan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Almanya, turnuvaya 3 puanla başladı. Curaçao ise puanla tanışamadı.

Almanya, Dünya Kupası'da bir sonraki maçını 20 Haziran saat 23:00'te Toronto Stadyumu'nda Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

Curaçao ise 21 Haziran saat 03:00'te Arrowhead Stadyumu'nda Ekvador ile kozlarını paylaşacak.

CURAÇAO'DAN TARİHE GEÇEN GOL

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Curaçao, turnuva tarihine geçen bir ana imza attı. Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Karayip ekibi, organizasyondaki ilk gol sevincini Almanya karşısında yaşadı.

Houston'da oynanan mücadelede Curaçao'nun golü, 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi. Genç futbolcu, ülkesinin Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederek adını Curaçao futbol tarihine yazdırdı.

Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke unvanını taşıyan Curaçao, ilk kez yer aldığı turnuvada Almanya gibi dört kez dünya şampiyonu olmuş bir rakibe karşı gol bularak önemli bir başarı elde etti.

Comenencia'nın golü yalnızca maçın skoruna değil, Curaçao futbolunun tarihine de geçti. Dünya Kupası sahnesindeki ilk golünü atan ada ülkesi, organizasyondaki unutulmaz anlarından birini yaşadı.