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Dünya Kupası açılış maçına damga vurmuştu: Herkesin konuştuğu sesin kaynağı belli oldu

Dünya Kupası açılış maçına damga vurmuştu: Herkesin konuştuğu sesin kaynağı belli oldu

12.06.2026 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası açılış maçına damga vurmuştu: Herkesin konuştuğu sesin kaynağı belli oldu

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma oynanırken tribünlerden çıkan ve ekranlara yansıyan ses ise mücadeleye damga vurdu.

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2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma oynanırken yayına yansıyan ses ise sosyal medyada gündem oldu.

Maçı ekranları başında takip eden futbolseverler bu sesin yayınla alakalı bir sorundan sebep olup olmadığını tartışırken, sesin kaynağının "Matraca" olduğu ortaya çıktı.

Meksika tribünlerinde sıkça kullanılan Matraca, ritim ve efekt oluşturmak için tercih ediliyor. Genellikle ahşaptan yapılan Matraca, döndürüldüğünde bir ses oluşturuyor. 

Sosyal medyada futbolseverler 2010 Dünya Kupası'nda Vuvuzela'nın yarattığı etkiyi 2026 Dünya Kupası'nda Matraca'nın yaratacağını ifade etti.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Meksika #Güney Afrika #matraca

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