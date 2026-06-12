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Türkiye maçı öncesi Avustralya'dan Tony Popovic'e yeni sözleşme

Türkiye maçı öncesi Avustralya'dan Tony Popovic'e yeni sözleşme

12.06.2026 15:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Türkiye maçı öncesi Avustralya'dan Tony Popovic'e yeni sözleşme

Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile karşılaşacak Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçında 14 Haziran Haziran pazar günü TSİ 07.00'de karşılaşacağı Avustralya Milli Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Avustralya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Tony Popovic'in 31 Temmuz'da sona erecek olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

TARİHE GEÇECEK

2006'da Almanya düzenlenen Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı oyuncusu olarak yer alan 51 yaşındaki Popovic bu kez Teknik direktör olarak Dünya Kupası'nda yer alarak hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avustralyalı dev turnuvada temsil eden ilk kişi olacak.

DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI

23 Eylül 2024'ten bu yana Avustralya Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Popovic, Kangurular'ın 2014'ten sonra Dünya Kupası'na taşıyan isim olmuştu.

TÜRKİYE'DE GÖREV ALDI

Avustralyalı teknik direktör 2017-2018 sezonunda 11 maçlığına Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.d

İlgili Konular: #Avustralya #Dünya Kupası #Sözleşme

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