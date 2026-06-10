Dünya Kupası başlamadan skandallara sahne oldu... ABD'nin uygulamalarına büyük tepki!

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'nın tüm bu yaşananlara seyirci kalması ve Dünya Kupası gibi küresel bir organizasyon öncesinde sporun evrensel ruhuyla bağdaşmayan gelişmeler yaşanması tepkilere neden oldu.

Turnuvaya katılma hakkı kazanan İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin maruz kaldığı muamelelerin yanı sıra FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakemin ev sahibi ülkelerden biri olan ABD tarafından ülkeye alınmaması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD, Meksika ve Kanada 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası , henüz başlamadan birçok tartışmalı olaya sahne oldu.

Vize sorunuyla ilgili FIFA'yı devreye girmeye çağıran İran, belirsizliklerin daha da uzaması nedeniyle kamp yerini Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşıdı ancak kafile gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalacak.

Uzun incelemelerin ardından İran kafilesindeki futbolcular, teknik direktör Emir Ghalenoi ve bazı teknik ekip üyelerine vize veren ABD, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları ise onaylamadı.

Turnuvada Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda yer alan İran, maçlarını oynayacağı ev sahibi ülke ABD ile vize krizi yaşadı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırının ve daha sonra çıkan çatışmaların faturası İranlı futbolculara kesilirken, FIFA da sürece başından bu yana sessiz kaldı.

IRAKLI FUTBOLCUYA 7 SAAT SORGU

İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmaların ardından Iraklı futbolcu Aymen Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşananlar için hiçbir yorum ya da girişim yapamaması tepki çekti.

Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin'in Şikago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı.

RESMİ FOTOĞRAFÇIYA İZİN YOK

Takımla birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının ise ABD'ye girişine izin verilmedi.

Irak, 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.