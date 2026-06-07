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Dünya Kupası’na ikide ikiyle gidiyoruz… A Milli Takım, Venezuela'yı geriden gelip devirdi

Dünya Kupası’na ikide ikiyle gidiyoruz… A Milli Takım, Venezuela'yı geriden gelip devirdi

7.06.2026 02:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası’na ikide ikiyle gidiyoruz… A Milli Takım, Venezuela'yı geriden gelip devirdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela'yı 2-1 yendi.

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24 yıl sonra Dünya Kupası'na boy gösterecek A Milli Takım, son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaştı. TSİ 01:00'de başlayan maç Inter Miami FC Stadı'nda oynandı.

MİLLİLER GERİ DÖNDÜ

Venezuela 13. dakikada Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 44'te yaşanan karambolde Venezuelalı futbolcular topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

54. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ceza sahası dışından enfes bir gole imza attı ve A Milli Takım'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-1 Ay-Yıldızlıların üstünlüğüyle sona erdi.

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