Dünya Kupası’na ikide ikiyle gidiyoruz… A Milli Takım, Venezuela'yı geriden gelip devirdi

24 yıl sonra Dünya Kupası'na boy gösterecek A Milli Takım, son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaştı. TSİ 01:00'de başlayan maç Inter Miami FC Stadı'nda oynandı.
MİLLİLER GERİ DÖNDÜ
Venezuela 13. dakikada Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 44'te yaşanan karambolde Venezuelalı futbolcular topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
54. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ceza sahası dışından enfes bir gole imza attı ve A Milli Takım'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-1 Ay-Yıldızlıların üstünlüğüyle sona erdi.