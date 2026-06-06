Dünya Kupası öncesi A Milli Takım için değerlendirme: 'Aşırı derecede bağımlılar'

2026 Dünya Kupası'na günler kala BBC'de A Milli Takım'la ilgili bir değerlendirme yazısı kaleme alındı. Değerlendirmede Türkiye'nin kendisini D Grubu'nun en iyi takımı olarak gördüğü belirtildi.

"YOĞUN SICAKTA OLDUKÇA FAYDALI OLABİLİR"

Ay-yıldızlı ekibin güçlü yönü olarak Arda Güler ve Kenan Yıldız gösterildi. 2 futbolcunun da çoğu takımda oynayabilecek maç kazandıran oyuncular oldukları belirtildi. Yazıda A Milli Takım için ayrıca, "Sürekli ve yüksek presle oynadıkları oyun tarzı, daha zayıf rakipleri bunaltabilir ve topa hakimiyet konusunda oldukça yetenekliler; bu da yoğun sıcakta oldukça faydalı olabilir" ifadeleri kullanıldı.

"UĞURCAN ÇAKIR'A AŞIRI DERECEDE BAĞIMLILAR"

A Milli Takım'ın zayıf yönü olarak ise savunması gösterildi. Bu konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Savunmaları tam anlamıyla kusursuz değil ve çoğu zaman mükemmel kalecileri Uğurcan Çakır'a aşırı derecede bağımlılar. Yüksek bir savunma hattı, oynamak istedikleri oyun tarzının anahtarıdır ancak bu hat zayıf noktalara sahip olabilir ve karşı ataklara karşı savunmasız kalabilirler. Kanıtlanmış bir forvet oyuncusuna ihtiyaçları var. Porto'nun 1.93 boyundaki santraforu Deniz Gül potansiyel sahibi, ancak muhtemelen henüz forvet hattını yönetmeye hazır değil. Kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, eleme maçlarında bu boşluğu mükemmel bir şekilde doldurdu" denildi.

Kenan Yıldız, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun özel olarak izlenmesi gerektiği belirtildi. Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun 8 eleme maçının tamamında forma giyen tek futbolcu olduğu vurgulandı.