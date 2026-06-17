Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı K ve L Grubu'nda çarşamba ve perşembe sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston'daki NRG Stadı'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ÖZBEKİSTAN - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Grup K'nin bir diğer maçında Özbekistan, Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda 18 Haziran Perşembe günü TSİ 05:00'te Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan, Dallas'taki AT&T Stadı'nda saat 23:00'te oynayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

GANA - PANAMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Grubun bir diğer maçında ise Gana, Toronto'daki BMO Field Stadı'nda 18 Haziran Perşembe günü 02:00'de Panama ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.