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Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

17.06.2026 07:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 17 Haziran akşamı ve 18 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı K ve L Grubu'nda çarşamba ve perşembe sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston'daki NRG Stadı'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ÖZBEKİSTAN - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Grup K'nin bir diğer maçında Özbekistan, Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda 18 Haziran Perşembe günü TSİ 05:00'te Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan, Dallas'taki AT&T Stadı'nda saat 23:00'te oynayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

GANA - PANAMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Grubun bir diğer maçında ise Gana, Toronto'daki BMO Field Stadı'nda 18 Haziran Perşembe günü 02:00'de Panama ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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