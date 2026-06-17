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Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Miroslav Klose'ye yetişti...

Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Miroslav Klose'ye yetişti...

17.06.2026 07:04:00
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Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Miroslav Klose'ye yetişti...

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Cezayir maçında hat-trick yaparak turnuvada en çok gol atan futbolcular listesinde zirvedeki Miroslav Klose'yi yakaladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.

Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.

Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.

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MBAPPE TAKİP EDİYOR

Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.

Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #lionel messi

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