Kylian Mbappe Fransa tarihine adını altın harflerle yazdı!

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'na tarihi bir başlangıç yaptı. Senegal karşısında attığı 2 golle Olivier Giroud'yu geride bırakan 27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

MBAPPE'DEN TARİHİ GOL

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, turnuvadaki ilk maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise Kylian Mbappe oldu.

Yıldız futbolcu, Senegal ağlarına gönderdiği ilk golle Olivier Giroud'nun rekorunu yakaladı. Maçın son bölümünde uzaktan kaydettiği golle ise 57 gollü Giroud'yu geride bırakarak 58 golle Fransa Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını tek başına aldı.

GIROUD'YU GERİDE BIRAKTI

Uzun süre Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Olivier Giroud, rekoru Mbappe'ye devretti. Daha önce Thierry Henry'yi geride bırakan Giroud, Fransa futbol tarihindeki zirve yarışında yerini 27 yaşındaki yıldız futbolcuya bıraktı.

Mbappe, Senegal karşısındaki performansıyla yalnızca Fransa adına değil, Dünya Kupası tarihi açısından da dikkat çeken bir başarıya imza attı.

DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK GOL ATAN İSİMLER

Kylian Mbappe, Dünya Kupası sahnesindeki gol sayısını da artırmaya devam ediyor. Fransız yıldız, turnuva tarihinde en çok gol atan oyuncular listesinde üst sıralara tırmanırken, Pele ve Just Fontaine gibi efsaneleri geride bıraktı.

Senegal maçında 14 gole ulaşan Mbappe, Dünya Kupası tarihinde Gerd Müller'i yakalarken, önünde yalnızca Ronaldo, Miroslav Klose ve Lionel Messi yer aldı.