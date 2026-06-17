Lionel Messi'den hat-trick... Arjantin, Cezayir'i yıldızıyla devirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen Tangocular, Lionel Messi'nin yıldızlaştığı maçta Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan iki takımın da ilk dakikalarda bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Arjantin'de 6. dakikada Messi'nin, Cezayir'de ise 8. dakikada Chaibi'nin golü geçerlilik kazanmadı.

LIONEL MESSI SKORU AÇTI

Mücadelenin 17. dakikasında Rodrigo de Paul'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lionel Messi, harika bir vuruşla Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde Arjantin topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Cezayir ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. 40. dakikada Bentaleb'in vuruşunda kaleci Martinez gole izin vermedi.

İlk 45 dakika Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MESSI REKORA ORTAK OLDU

İkinci yarıya da etkili başlayan Arjantin, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kaleciden seken topu iyi takip eden Lionel Messi, skoru 2-0'a getirdi.

76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, hat-trick yaparak Arjantin'i 3-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti ve Miroslav Klose'nin rekoruna ortak oldu.

MESSI ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI

Maça damga vuran Lionel Messi, 80. dakikada yerini Nico Paz'a bıraktı. Tecrübeli yıldız, oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.

Kalan dakikalarda Cezayir'in çabaları sonucu değiştirmedi ve Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup ederek J Grubu'na görkemli bir başlangıç yaptı.