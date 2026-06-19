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Dünya Kupası'nda kritik maç: Bizim Çocuklar'ın rakibi Paraguay

Dünya Kupası'nda kritik maç: Bizim Çocuklar'ın rakibi Paraguay

19.06.2026 15:19:00
Güncellenme:
AA
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Dünya Kupası'nda kritik maç: Bizim Çocuklar'ın rakibi Paraguay

A Milli Takımımız, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 653'üncü müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 363'ü resmi, 289'u özel toplam 652 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 92'si tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 929 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 652 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 652 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

​​​​​​PARAGUAY İLE İKİNCİ KEZ

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde 2. kez karşılaşacak.

Milliler, 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kaldı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 35'İNCİ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 35'inci sınavında Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gole engel olamadı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #A Milli Takım #Paraguay

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