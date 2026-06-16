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Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü
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Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

16.06.2026 16:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

Avustralya maçı sonrası yaptıkları imajlar tartışılan Milli futbolcular, Paraguay maçı öncesi ilk antrenmanda imajlarında değişikliğe gitti.

Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda karşılaşacağı Paraguay maçının hazırlıklarına başladı.

 

Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

A Milli Takım'da Avustralya yenilgisi sonrası çok tartışılan 'imaj' konusunda dikkat çeken bir adım geldi.

 

Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

Futbolcuların maçlar öncesi imaj değişikliklerine gitmesi çok tartışılmıştı. Avustralya maçı sonrası verilen izin gününde bazı futbolcuların imajlarını eski hallerine döndürmeleri dikkat çekti.

 

Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

Paraguay maçı için yapılan ilk antrenmanda, Merih Demiral'ın bıyıklarını kestiği görüldü.

 

Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

Eren Elmalı'nın ise örgü olan saçlarını normal haline getirdiği gözlendi.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #A Milli Takım #Merih Demiral #Eren Elmalı

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