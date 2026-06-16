Paraguay maçı öncesi... A Milli Takım'da imajlar 'eski'ye döndü

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda karşılaşacağı Paraguay maçının hazırlıklarına başladı.
A Milli Takım'da Avustralya yenilgisi sonrası çok tartışılan 'imaj' konusunda dikkat çeken bir adım geldi.
Futbolcuların maçlar öncesi imaj değişikliklerine gitmesi çok tartışılmıştı. Avustralya maçı sonrası verilen izin gününde bazı futbolcuların imajlarını eski hallerine döndürmeleri dikkat çekti.
Paraguay maçı için yapılan ilk antrenmanda, Merih Demiral'ın bıyıklarını kestiği görüldü.
Eren Elmalı'nın ise örgü olan saçlarını normal haline getirdiği gözlendi.