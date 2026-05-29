Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli teknik adamdan geçiyor

29.05.2026 10:08:00
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa

Şampiyon

Teknik direktör

1930

Urugay

Alberto Suppici

1934

İtalya

Vittorio Pozzo

1938

İtalya

Vittorio Pozzo

1950

Urugay

Juan Lopez Fontana

1954

Batı Almanya

Josef Herberger

1958

Brezilya

Vicente Italo Feola

1962

Brezilya

Aymore Moreira

1966

İngiltere

Alf Ramsey

1970

Brezilya

Mario Zagallo

1974

Batı Almanya

Helmut Schön

1978

Arjantin

Cesar Luis Menotti

1982

İtalya

Enzo Bearzot

1986

Arjantin

Carlos Salvador Bilardo

1990

Batı Almanya

Franz Beckenbauer

1994

Brezilya

Carlos Alberto Parreira

1998

Fransa

Aime Jacquet

2002

Brezilya

Luiz Felipe Scolari

2006

İtalya

Marcello Lippi

2010

İspanya

Vicente del Bosque

2014

Almanya

Joachim Löw

2018

Fransa

Didier Deschamps

2022

 Arjantin Lionel Scaloni
Zirvede Lionel Messi yer alıyor: İşte Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcular Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.
Roberto Baggio, Dennis Bergkamp, Robin van Persie... İşte Dünya Kupası tarihinde hafızalara kazınan goller ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihinin birbirinden güzel gollerini akıllara getirdi.
Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lionel Messi tarihe geçti... Arjantin Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.