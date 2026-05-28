28.05.2026 15:42:00
Zirvede Lionel Messi yer alıyor: İşte Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcular

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.
Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek.

Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.

1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu

Ülkesi

Maç

Lionel Messi

 Arjantin 26

Lothar Matthaeus

Almanya

25

Miroslav Klose

Almanya

24

Paolo Maldini

İtalya

23

Cristiano Ronaldo

 Portekiz 22

Diego Maradona

Arjantin

21

Uwe Seeler

Almanya

21

Wladyslaw Zmuda

Polonya

21

Cafu

Brezilya

20

Grezgorz Lato

Polonya

20

Javier Mascherano

Arjantin

20

Philipp Lahm

Almanya

20

Bastian Schweinsteiger

Almanya

20

Hugo Lloris

 Fransa 20

6 FUTBOLCU, 5 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.

Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.

Kariyerinde en fazla Dünya Kupası'nda sahaya çıkan futbolcular şunlar:

Futbolcu

Ülkesi

Kupa

Tarih

Lionel Messi

 Arjantin 5 2006, 10, 14, 18, 22

Cristiano Ronaldo

 Portekiz 5 2006, 10, 14, 18, 22

Lothar Matthaeus

Almanya

5

1982, 86, 90, 94, 98

Antonio Carbajal

Meksika

5

1950, 54, 58, 62, 66

Rafael Marquez

Meksika

5

2002, 06, 10, 14, 18

Andres Guardado

 Meksika 5 2006, 10, 14, 18, 22

Gianluigi Buffon

İtalya

4

2002, 06, 10, 14

Luka Modric

 Hırvatistan 4 2006, 14, 18, 22

Yuto Nagatomo

 Japonya 4 2010, 14, 18, 22

Manuel Neuer

 Almanya 4 2010, 14, 18, 22

Diego Maradona

Arjantin

4

1982, 86, 90, 94

Javier Mascherano

Arjantin

4

2006, 10, 14, 18

Pele

Brezilya

4

1958, 62, 66, 70

Djalma Santos

Brezilya

4

1954, 58, 62, 66

Cafu

Brezilya

4

1994, 98, 02, 06

Enzo Scifo

Belçika

4

1986, 90, 94, 98

Franky van der Elst

Belçika

4

1986, 90, 94, 98

Rigobert Song

Kamerun

4

1994, 98, 02, 10

Thierry Henry

Fransa

4

1998, 02, 06, 10

Uwe Seeler

Almanya

4

1958, 62, 66, 70

Karl-Heinz Schnellinger

Almanya

4

1958, 62, 66, 70

Giuseppe Bergomi

İtalya

4

1982, 86, 90, 98

Fabio Cannavaro

İtalya

4

1998, 02, 06, 10

Paolo Maldini

İtalya

4

1990, 94, 98, 02

Gianni Rivera

İtalya

4

1962, 66, 70, 74

Hong Myung-bo

G.Kore

4

1990, 94, 98, 02

Sami Al Jaber

S.Arabistan

4

1994, 98, 02, 06

Denis Caniza

Paraguay

4

1998, 02, 06, 10

Wladyslaw Zmuda

Polonya

4

1974, 78, 82, 86

Andoni Zubizarreta

İspanya

4

1986, 90, 94, 98

Pedro Rocha

Uruguay

4

1962, 66, 70, 74

Samuel Eto'o

Kamerun

4

1998, 02,10, 14

Miroslav Klose

Almanya

4

2002, 06, 10, 14

Iker Casillas

İspanya

4

2002, 06, 10, 14

Xavi Hernandez

İspanya

4

2002, 06, 10, 14

Andres Iniesta

İspanya

4

2006, 10, 14, 18

Sergio Ramos

İspanya

4

2006, 10, 14, 18

DaMarcus Beasley

ABD

4

2002, 06, 10, 14

Valon Behrami

İsviçre

4

2006, 10, 14, 18

Tim Cahill

Avustralya

4

2006, 10, 14, 18

Sergio Busquets

İspanya

4

2010, 14, 18, 22

Martin Caceres

Uruguay

4

2010, 14, 18, 22

Edinson Cavani

 Uruguay 4 2010, 14, 18, 22

Angel Di Maria

 Arjantin 4 2010, 14, 18, 22

Diego Godin

 Uruguay 4 2010, 14, 18, 22

Hugo Lloris

 Fransa 4 2010, 14, 18, 22

Hector Moreno

 Meksika 4 2010, 14, 18, 22

Thomas Müller

 Almanya 4 2010, 14, 18, 22

Pepe

 Portekiz 4 2010, 14, 18, 22

Xherdan Shaqiri

 İsviçre 4 2010, 14, 18, 22

Luis Suarez

 Uruguay 4 2010, 14, 18, 22

EN ÇOK SAHADA KALAN MESSİ

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, Arjantinli Lionel Messi oldu.

Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyip 2315 dakika sahada kaldı.

Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi.

Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:

Futbolcu

Ülkesi

Maç

Dakika

1. Lionel Messi

 Arjantin 26 2315

2. Paolo Maldini

İtalya

23

2217

3. Lothar Matthaeus

Almanya

25

2047

4. Uwe Seeler

Almanya

21

1980

5. Javier Mascherano

Arjantin

20

1950
