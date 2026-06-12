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Dünya Kupası'nda vize şoku: Ganalı yıldız Kanada'ya alınmadı

Dünya Kupası'nda vize şoku: Ganalı yıldız Kanada'ya alınmadı

12.06.2026 20:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası'nda vize şoku: Ganalı yıldız Kanada'ya alınmadı

Hakkında cinsel suçlama iddiaları bulunan Thomas Partey, Kanada'ya alınmadı. Ganalı futbolcu, Panama maçında forma giyemeyecek.

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2026 Dünya Kupası, Meksika - Güney Afrika maçıyla başladı. Futbolseverler, dört yılda bir düzenlenen turnuvanın heyecanını yaşamaya başladı.

Maçlar devam ederken beklenmedik gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

"KANADA'YA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ"

The Athletic'te yer alan habere göre; Ganalı futbolcu Thomas Partey, Panama ile Kanada'da oynanacak Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek.

FIFA, The Athletic'e yaptığı açıklamada Partey'in İngiltere'de karşı karşıya kaldığı cinsel suçlama nedeniyle Kanada'ya girişine izin verilmediğini doğruladı.

İlgili Konular: #Kanada #vize #Gana #thomas partey

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