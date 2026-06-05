Hakan, Kenan, Kerem, Ferdi... Vincenzo Montella sakat oyuncuların son durumunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Inter Miami FC Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

SAKAT OYUNCULAR

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu hakkında konuşan Vincenzo Montella ise, "Hakan Çalhanoğlu'nu yavaş yavaş aramıza almaya başladık. Kenan Yıldız da aramıza gelmeye başlayacak. Kerem Aktürkoğlu belki bu maçta birkaç dakika görecektir. Ferdi Kadıoğlu da aynı şekilde… Amacımız 13 Haziran'a herkesi en iyi şekilde hazırlamak" dedi.

"FUTBOLDA KOLAY DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Dünya Kupası grubunu değerlendiren Montella, "Aslında birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Montella, "Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Çok iyi bir teknik direktör. Küçük bir anı paylaşayım. Belki kendisi kızar ama Adana'da yaşanan depremde ben İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri Italiano oldu. İnsanlar evsiz kalmasın diye çok uğraşmıştık. Çok iyi bir karakter. Çok iyi bir teknik direktör. Kendisi için çok mutluyum" dedi.