Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Kupası öncesi... TFF'den Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz açıklaması!

Dünya Kupası öncesi... TFF'den Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz açıklaması!

11.06.2026 10:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dünya Kupası öncesi... TFF'den Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım'da Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır."

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Demir Ege Tıknaz #Aral Şimşir

İlgili Haberler

Javier Aguirre'den Dünya Kupası açılış maçı sözleri: 'Bu unutulmaz bir şey'
Javier Aguirre'den Dünya Kupası açılış maçı sözleri: 'Bu unutulmaz bir şey' Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Güney Afrika ile oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu ve "Futboldaki 50 yılımda, evimdeki bir Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri: 'Tüm dünyaya gösteririz umarım'
Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri: 'Tüm dünyaya gösteririz umarım' Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası grup maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Infantino'dan Dünya Kupası öncesi İran sözleri: 'Çok mutluyum'
Infantino'dan Dünya Kupası öncesi İran sözleri: 'Çok mutluyum' FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD’nin 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olmasından pişmanlık duymadığını ve sorunlarla uğraşmaya alışkın olduğunu söyledi.