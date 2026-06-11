Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri: 'Tüm dünyaya gösteririz umarım'

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, turnuva başlamadan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları:

"Sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Güzel bir kamp oluyor. Tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. Bizden beklenenin de farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz takım olarak ve oyun olarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

'TAKIM OLARAK SAHAYA HER ŞEKİLDE KENDİ KARAKTERİMİZİ YANSITIYORUZ'

"24 yıl sonra buradayız, ağabeylerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Bunu başarmış olmak, ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak büyük bir gurur. Sadece buraya gelmek, katılmak bizim gibi bir ülke için başarı olmamalı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra burayı futbolumuzla ve takım olarak sahaya her şekilde kendi karakterimizi, futbolumuzu yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara olumlu yansıyor. Bu turnuvaya çok iyi form grafiğiyle geldi. 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın neler beklediğinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak için sahada kim olursa olsun, arkasında 85 milyon olacak. Sahaya kim çıkarsa çıksın, ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil edecek. Ülkemizi, hak ettiği yere çıkarırız ve bunu tüm dünyaya gösteririz umarım."

'FORVETTE RAHAT VE İYİ HİSSEDİYORUM'

"Ben kanat oyuncusuyum ama Montella hocayla milli takımda forvet oynuyorum. Bir şikayetim yok, iyi hissediyorum. Takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum, hocamız da böyle düşünüyor. Kim oynarsa oynasın katkı verebilmek önemli, ben de takıma katkı sağladığım zaman mutlu oluyorum. Forvette rahat ve iyi hissediyorum.

Kosova maçındaki gol... Önemli olan Dünya Kupası'na katılabilmekti. Tabii ki herkes gol atmanın, asist yapmanın hayaliyle maça çıkar. Biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağlayınca mutlu oluyoruz, performansımız da insanları tatmin ediyor. Golde Orkun'a da söyledim, sadece ofsayt için tedirgindim. Topun dışarı çıktığını düşünerek dokundum. Orkun da 'biliyorum' dedi, sadece 'ofsayt mısın' dedi. Orkun'un asisti, benim golümle oldu ama o gün oynayan, kulübede oturan, tribünde olan, teknik heyet... Hep söylüyorum. Biz harika bir takımız. Müthiş arkadaşlıklar var içeride, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. 12 ayın 12'sinde de birlikteymiş gibi bir sinerji var. Ben 6 senedir milli takıma geliyorum, son 2-3 senedir harika bir arkadaşlık var. Bu başarılara da etki ediyor. Herkesin hayali var, çocukken milli takım hayali kuruyorduk. Dünya Kupası ütopik bir hayaldi. Akıllarımızdan silinmiş 2002 Dünya Kupası. Bunların hayalini kurmak, burada olmak çok güzel. Sadece Dünya Kupası'nda olmak da yeterli değil, yeterli olmamalı. Umarım ülkemizi çok iyi temsil ederiz."

'HEM TURNUVAYI HEM RAKİBİMİZİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ'

"Orkun'la Kulüpler Dünya Kupası'na katıldık Benfica'yla burada. Zor şartlar ama herkes için bu zor şartlar var. Daha farklı, daha serin bir havada futbol oynamak daha güzel olurdu ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası Miami'ye göre daha sıcak. Gruptaki maçlarımız akşam saatlerinde olacak, bu açıdan şanslıyız. Havadan yakınmak bizi bir yere götürmez, şartlara alıştık. 10 gündür buradayız, bazı şeyler oturdu.

Venezuela maçından sonra hocamızla da, kendi aramızda da konuştuk. Hazırlık maçlarında bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Hava şartlarına o gün daha tam alışamamıştık. Hazırlık maçlarında oyuncu değişiklikleriyle motivasyon sıkıntısı oluyor. Oradan çıkarılacak dersler önemliydi. Çıkardık. Avustralya maçı hazırlıklarına çok önceden başladık. Hem turnuvayı hem rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Burada başarılı olmak istiyoruz. Takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Çok yoğun bir çalışma sürecimiz ve tempomuz var."

'KENAN YILDIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

"Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli. Bildiğim kadarıyla sakatlığı iyiye gidiyor, antrenmanlara başladı. Doktor olmadığımız için dönüş zamanını bilmiyorum. İçtenlikle söylüyorum; biz genç ve potansiyelli, çok iyi oyunculara sahibiz. Hepimiz farkındayız. İnşallah bizimle birlikte olur her maçta Kenan, önemli katkılar sağlar. Kimin oynadığı da çok önemli değil gerçekten, kim oynarsa oynasın 85 milyon arkasında olacak. İnşallah herkes fit ve oynayacak durumda olur."

'Arizona ile ilgili en hatırlayacağım şey çok sıcak olması'

"Arizona ile ilgili en hatırlayacağım şey çok sıcak olması, çok yoruyor. Güzel bir yer, güzel bir tesisimiz, otelimiz var. Bize çok güzel ev sahipliği yapıyor. ABD ile oynadığımız hazırlık maçı güzeldi, kazanmıştık. ABD de çok iyi oynamıştı. Zor bir maçtı. Şimdi Dünya Kupası'nda onlara karşı oynayacağız. Çok daha farklı, çok daha zor olacak. Biz buraya kendi kalitemizi, kendi oyunumuzu, duygumuzu yansıtmak için buradayız. Biz Türkler olarak duygularıyla oynayan, hareket eden bir milletiz. Bu da sahaya çok güzel yansıyor. İnşallah biz kazanırız ABD'ye karşı. İstediğimiz sonuca ulaşırız."

'KARŞILAŞMAK İSTEMEDİKLERİ BİR TAKIMIZ'

"Kaliteli bir takımız. Rakipler bize karşı daha dikkatli oynuyorlar. Kariyerli, dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara sahibiz. Takım olarak hem davranışlarımızla hem duygularımızla hem oyunumuzla sahaya yansıtıyoruz. Karşılaşmak istemedikleri bir takımız. Bundan gurur duyarız. Bunu burada da göstermemiz gerekiyor, sahada da göstermeliyiz. Canı gönülden buna inanıyorum.

Hoca ilk günden beri çok pozitif etki etti. Bu gözle de görülüyor, futbolcular da bunu hissediyor. Sahaya performans olarak yansıması ülkemizi mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı, bizi zorlamayı seviyor. Çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere her detayı göstermek istiyor. Biz de halimizden memnunuz. Rakip hakkında her bilgiye sahip oluyoruz. Pozitif anlamda bize çok büyük etki etti. Biz de bu etkiyi sahaya en güzel şekilde yansıtabiliriz."