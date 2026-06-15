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Ekvador 90'da yıkıldı: Fildişi Sahili, üç puanı Amad Diallo ile aldı

Ekvador 90'da yıkıldı: Fildişi Sahili, üç puanı Amad Diallo ile aldı

15.06.2026 04:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ekvador 90'da yıkıldı: Fildişi Sahili, üç puanı Amad Diallo ile aldı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili, Ekvador'u 1-0 mağlup etti.

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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi.

ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 1-0'lık skorla kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Wilfired Singo'nun asistinde Amad Diallo kaydetti.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Süper Lig temsilcileri de mücadelede süre aldı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana da karşılaşmada tam süre görev yaptı.

Öte yandan Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili gruplara 3 puanla başlarken Ekvador, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun ikinci maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ekvador ise Curaçao ile mücadele edecek.

İlgili Konular: #Fildişi Sahili #Ekvador #2026 Dünya Kupası

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