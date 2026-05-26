Fas'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

26.05.2026 23:53:00
Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.
Fas Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin açıkladığı kadroda, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri ve Hakim Ziyech yer almadı.

Fas, turnuvada C Grubu'nda Brezilya, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.

Fas'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)

Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)

