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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan İtalya'ya esprili gönderme

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan İtalya'ya esprili gönderme

12.06.2026 21:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan İtalya'ya esprili gönderme

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası ihtimalini esprili bir şekilde İtalya'nın turnuvaya katılamamasına gönderme yaparak değerlendirdi.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası formatı üzerine yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.

2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanacak olmasını hatırlatan Infantino, turnuvanın geleceği hakkında daha da genişleme ihtimaline değindi. Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin masada olduğunu belirtirken, esprili bir dille İtalya üzerinden yaptığı gönderme dikkat çekti.

Infantino, Brezilya kanalı CazeTV'ye verdiği röportajda turnuvanın küresel etkileşimini artırmak istediklerini belirterek, "Önce 48 takımlı formatı görmemiz gerekiyor. Ancak ileride 64 takıma çıkma ihtimalini de konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLAN İTALYA ESPRİSİ

FIFA Başkanı, "Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası ile İtalya elemeleri geçmeyi başarır, ya da 208'e kadar çıkabiliriz" ifadeleriyle İtalyanların son dönemdeki turnuva kaçırmalarına ince bir dokundurma yaptı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTMA YARATTI

Bu sözler kısa sürede futbol dünyasında yankı uyandırırken, Infantino'nun esprili çıkışı sosyal medyada da geniş tartışma konusu oldu.

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