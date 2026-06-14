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FIFA'dan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan kararı: ABD'ye girememişti...

FIFA'dan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan kararı: ABD'ye girememişti...

14.06.2026 18:27:00
Güncellenme:
AA
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FIFA'dan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan kararı: ABD'ye girememişti...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görevlendirilmesi nedeniyle gittiği ABD'ye girişi engellenen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın turnuvadan alacağı maaşın tamamının ödeneceği kaydedildi.
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FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda görevlendirilen ancak ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın tüm maaşını ödeyecek.

FIFA, hakemlere ödemeleri turnuva bittikten sonra yaparken bir hakemin, Dünya Kupası'nda görevlendirilmesi ve performansa dayalı primlerle alacağı ücret, 100 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Hakemlere turnuvada alacakları maaşla ilgili önceden bilgi verilmiyor.

ABD'YE GİRİŞİ ENGELLENMİŞTİ

Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan 34 yaşındaki Artan, Miami Havalimanı'nda "terör bağlantısı şüphesiyle" 11 saat sorgulanmış ve ABD'ye girişine izin verilmemişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva başında düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili eleştiri ve sorular üzerine yaşananları "talihsizlik" olarak nitelendirmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 2025'te "yılın hakemi" seçtiği Artan, ABD'ye girişinin engellenmesinin ardından, Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında görevlendirildi.

İlgili Konular: #ABD #FIFA #Omar Artan

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