FIFA'ya tepkiler çığ gibi büyüyor... Dünya Kupası'nda 'beyaz üstünlükçü' skandalı!

FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndaki hakemini görevden alması yönünde eleştirilerin odağında kaldı.

Dünya Kupası'nda görev alan hakemin, turnuvadaki maçın başlama vuruşu öncesinde beyaz üstünlüğüyle ilişkilendirilen bir hareket yaptığı görüntülere sahne olmuştu.

Turnuvada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Avustralyalı Shaun Evans'ın el hareketi, pazar günü Almanya'nın Curaçao ile oynadığı ve Almanya'nın 7-1 galip geldiği maçta ekranlara yansıdı.

Maçın başlama vuruşu öncesinde, Dallas'taki hakem merkezinde VAR ekibinin çalıştığı oda gösterildi.

Evans, bu sırada diğer parmaklarını uzatmış halde, işaret parmağını başparmağına değdirerek ters “Tamam” işareti yaparken görüntülendi. Bu hareket, yıllardır beyaz üstünlüğüyle ilişkilendiriliyor ve spor kuruluşları da bunu bu şekilde kabul ediyor.

50 KİŞİYİ ÖLDÜREN CANİ DE AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

2019 yılında Avustralyalı beyaz üstünlükçü Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'daki iki camide 50 kişiyi öldürmekle suçlandıktan sonra mahkemede bu hareketi yapmıştı.

Dünyanın önde gelen nefretle mücadele örgütü, İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (ADL), bu hareketi 2019 yılında nefret sembolü olarak tanımlamıştı.

ADL, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu sembolün sağcı eğilimli kişiler tarafından yaygın bir trolleme taktiği haline geldiğini; bu kişilerin sık sık sosyal medyada ‘tamam’ işareti yaparken poz verdikleri fotoğraflarını paylaştıklarını belirtti.

Birlik, bu hareketi değerlendirirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜNDEN FIFA'YA ÇAĞRI

FIFA'nın ırkçılıkla mücadele ortağı Fare Network ise, FIFA'ya Evans'ı Dünya Kupası VAR ekibinden çıkarması çağrısında bulundu.

İnsan hakları kuruluşu Fare Network, yaptığı açıklamada, “Uzmanlarımızın görüşüne göre, kullanılan hareket, küresel aşırı sağ çevrelerde ‘beyaz güç’ sembolü olarak kullanılan ters ‘tamam’ el işaretine açıkça benziyor” dedi.

Kuruluş, “Açıkça görülüyor ki, bu hakemin bu Dünya Kupası'nda daha fazla rol oynamaması gerekir" ifadelerini kullandı.

FIFA ise eleştiriler karşısında hakem Shaun Evans hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.