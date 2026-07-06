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Rudi Garcia'dan FIFA'ya Balogun tepkisi: 'Bu bir 1 Nisan şakası'

Rudi Garcia'dan FIFA'ya Balogun tepkisi: 'Bu bir 1 Nisan şakası'

6.07.2026 01:49:00
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Cumhuriyet Spor
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Rudi Garcia'dan FIFA'ya Balogun tepkisi: 'Bu bir 1 Nisan şakası'

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesine sert tepki gösterdi. Garcia, karar için "Bu bir 1 Nisan şakası" ifadesini kullandı.

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Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacakları ABD'de forma giyen Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki gösterdi.

FIFA Disiplin Kurulu'nun Balogun'un kırmızı kart cezasını 1 yıl süreyle ertelemesini eleştiren Garcia, kararın şaşırtıcı olduğunu belirtti.

"BU BİR 1 NİSAN ŞAKASI"

Rudi Garcia, FIFA'nın kararına sert sözlerle tepki gösterdi.

Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz" diye konuştu.

"TAKIMIMA VE MAÇA ODAKLANACAĞIM"

Belçika Teknik Direktörü, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını belirtti.

Garcia, "Her halükarda ben teknik direktörüm, bu yüzden kendi takımıma ve maça odaklanacağım. ABD'nin ilk 11'ini kimlerin oluşturduğu önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale yükselmek" ifadelerini kullandı.

BALOGUN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

ABD'li forvet Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

ABD İLE BELÇİKA KARŞILAŞACAK

Bosna Hersek'i 2-0 mağlup eden ABD, son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek. ABD-Belçika mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te oynanacak.

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