Uruguay'da Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı: 'Sorumluluğum çok açık'

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bielsa, "Bu ayrılık benim için çok acı verici. Çünkü bu turnuvayla ilgili büyük umutlarım vardı ve her şey çok kötü bitti. Oyuncuların hiçbir davranışı manipülasyon yapıldığı yönünde bir izlenim vermedi. Bu üç yıl boyunca, basın toplantıları dışında hiçbir gazeteciyle konuşmadım, yöneticiler aracılığıyla da oyunculara mesaj göndermedim. Sadece futbolcularımla iletişim kurdum. Dokuz puanın yalnızca ikisini almamızın hiçbir mazereti yok. Hakkımda çıkan yorumlar ya da söylentiler benim kontrolümde değil" dedi.

“SORUMLULUĞUM ÇOK AÇIK”

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sorumluluğum çok açık. Ortaya çıkan sonucu haklı çıkaramam. Elimizdeki oyuncu kalitesini yeterince iyi kullanamadım. Elimizden geleni yaptık ama bu yeterli olmadı. Farklı tercihler yapsaydım bile sonucun değişeceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Uruguay, H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile mücadele etti. 2 puan toplayan Uruguay, gruptan çıkamadı ve organizasyona veda etti.