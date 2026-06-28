Cumhuriyet Gazetesi Logo
Giovani Lo Celso'dan Lionel Messi'ye övgü: 'Onun her gün sergilediği tutum...'

Giovani Lo Celso'dan Lionel Messi'ye övgü: 'Onun her gün sergilediği tutum...'

28.06.2026 09:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Giovani Lo Celso'dan Lionel Messi'ye övgü: 'Onun her gün sergilediği tutum...'

Arjantinli oyuncu Giovani Lo Celso, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün'ü 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Lo Celso, Lionel Messi'nin performansının takıma güç verdiğini söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de ilk golü atan Giovani Lo Celso, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, yaşadığı zorlukların ardından Dünya Kupası'nı sabırla beklediğini dile getirdi.

Image

"YEDİĞİMİZ GOL UFAK BİR TALİHSİZLİKTİ"

Çok çalışmanın karşılığını aldığını ve hayallerinin ötesinde olduğunu vurgulayan Lo Celso, "Teknik ekibime, takım arkadaşlarıma ve özellikle zor zamanlarımda yanımda olan aileme teşekkür ederim. Grup maçlarında iyi oynadık. Bugün yediğimiz gol sadece ufak bir talihsizlikti" açıklamasında bulundu.

MESSI'YE ÖVGÜ

Grup aşamasının geride kaldığını, artık eleme turlarına odaklandıklarını belirten Lo Celso, son 32 turunda karşılaşacakları Yeşil Burun Adaları'nın zorlu bir takım olduğunu belirtti.

Takımda iyi bir rekabet olduğunu sözlerine ekleyen Lo Celso, Messi'nin performansı için de "Messi'nin performansı ve mutluluğu harika. Onun her gün sergilediği tutum bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #lionel messi #Giovani Lo Celso

İlgili Haberler

Grup aşaması sona erdi: İşte Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri
Grup aşaması sona erdi: İşte Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri Grup aşamasının tamamlanmasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Dev turnuvada ilk eleme maçları 28 Haziran Pazar günü başlayacak.
6 gollü maçta nefes kesen son... Cezayir ile Avusturya el ele üst tura çıktı
6 gollü maçta nefes kesen son... Cezayir ile Avusturya el ele üst tura çıktı 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü maçında Avusturya ile Cezayir 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Avusturya grup ikincisi, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi.
Lionel Messi bir rekor daha kırdı: Arjantin, Ürdün'ü 3 golle geçti
Lionel Messi bir rekor daha kırdı: Arjantin, Ürdün'ü 3 golle geçti Arjantin, 2026 Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Oyuna sonradan giren Lionel Messi, üst üste 7 Dünya Kupası maçında da fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu. Grubu lider tamamlayan Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nın rakibi oldu.