Lionel Messi bir rekor daha kırdı: Arjantin, Ürdün'ü 3 golle geçti

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Ürdün karşı karşıya geldi.

Dallas'ta oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 19. dakikada Lo Celso oldu. 30 yaşındaki orta saha, şık bir frikik golüyle takımını öne geçirdi.

31. dakikada Lautaro Martinez, penaltıdan farkı ikiye çıkardı.

Arjantin soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda oyuna giren Al Tamari, 55. dakikada rakip fileleri sarstı.

60. dakikada oyuna giren Messi, 80. dakikada frikikten golünü attı.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Arjantin sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ürdün'ün Dünya Kupası macerası puansız tamamlandı.

9 puanla gruptan lider çıkan Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

MESSİ’DEN BİR REKOR DAHA

Lionel Messi, Ürdün karşısında maça yedek kulübesinde başladı ve 60. dakikada Martinez'in yerine oyuna dahil oldu.

39 yaşındaki efsane, 80. dakikada frikikten attığı golle Dünya Kupası tarihine bir kez daha geçti. Arjantinli yıldız, üst üste 7 Dünya Kupası maçında da fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu.

Messi, bu golle 2026 Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 6’ya, toplam Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 19’a çıkardı.