Harry Kane pes etmedi: İngiltere geriden gelerek kazandı!

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi.

ABD'nin Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleden İngiltere 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

HARRY KANE İNGİLTERE'Yİ SIRTLADI

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 75. ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.

Demokratik Kongo'nun tek golü ise 7. dakikada Brian Kibambe Cipenga'dan geldi.

İngiltere bu sonuçla son 16 turuna yükselirken ev sahiplerinden Meksika ile çeyrek final için mücadele edecek. Demokratik Kongo ise bu mağlubiyet ile turnuvaya veda etti.

KANE 5 GOLE ULAŞTI

İngiliz yıldız futbolcu Harry Kane, maçta 2 gol atarak turnuvada 5 gole ulaştı.

Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunan Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'yi gol krallığı yarışında takip etti.

DEMOKRATİK KONGO'NUN İKONİK TARAFTARI, İNGİLTERE MAÇINDA TRİBÜNDE YER ALAMADI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi tribünde durmasıyla tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynadığı son 32 turu maçı öncesi vize engeline takıldı.

Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamadı.

Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.

Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.