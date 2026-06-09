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Hollanda Cody Gakpo'nun golleri ile güldü! Özbekistan kafilesine güvenlik araması...

Hollanda Cody Gakpo'nun golleri ile güldü! Özbekistan kafilesine güvenlik araması...

9.06.2026 01:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hollanda Cody Gakpo'nun golleri ile güldü! Özbekistan kafilesine güvenlik araması...

Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-1 mağlup etti. Öte yandan maç öncesi Özbekistan kafilesinin sıkı güvenlik aramasından geçirilmesi tepkilere neden oldu.
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Hollanda, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Özbekistan ile bir araya geldi. Hollanda, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Hollanda, 32. dakikada Cody Gakpo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Özbekistan'ın golünü 90+2. dakikada Igor Sergeev attı. Hollanda'da ilk golü atan Gakpo, 90+8. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

HOLLANDA 10 KİŞİ KALDI

Guus Til, 87. dakikada kırmızı kart gördü ve Hollanda, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Özbekistan'da Başakşehirli Eldor Shomurodov, 77 dakika sahada kaldı.

ABD'DE SKANDAL GÖRÜNTÜ

Öte yandan maç öncesi Özbekistan kafilesinin uzun süreli güvenlik kontrolü büyük tepki çekti.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Hollanda #Özbekistan

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