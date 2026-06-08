Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos seride geriye düştü!

Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos seride geriye düştü!

8.06.2026 23:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos seride geriye düştü!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 102-92 mağlup oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 102-92 yenen Olympiakos, final serisinde 2-1 öne geçti.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin üçüncü maçında Panathinaikos'u ağırlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 27-21 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 47-45 üstün girdi.

İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 70-62 önde bitirdiği karşılaşmayı 102-92 kazandı.

ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ

Olympiakos'ta Evan Fournier 28 ve Sasha Vezenkov 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Jerian Grant'in 19 ve TJ Shorts'un 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu arada Ergin Ataman, bitime 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı serinin 4. maçı, 10 Haziran Çarşamba günü Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak. Olympiakos, bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

İlgili Konular: #ergin ataman #Olympiakos #Panathinaikos

İlgili Haberler

Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş taraftarına çağrı: 'Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum'
Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş taraftarına çağrı: 'Akatlar'ı tamamen dolu görmek istiyorum' Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, deplasmanda kazandıkları Bahçeşehir Koleji maçının ardından görüşlerini aktardı.
Dünya Kupası öncesi skandal karar... Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti: ABD'ye girişi engellendi!
Dünya Kupası öncesi skandal karar... Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti: ABD'ye girişi engellendi! Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Somalili Omar Abdulkadir Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmak için gittiği ABD'ye girişine izin verilmedi.
Okan Buruk ile Arda Turan bir arada: İki isimden paylaşım geldi!
Okan Buruk ile Arda Turan bir arada: İki isimden paylaşım geldi! Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile Ukrayna Ligi şampiyonu Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan bir araya gelerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.