Hollanda'yı penaltılarda yıktı: Fas, son 16 turunda Kanada'nın rakibi oldu

Dünya Kupası'nda son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi.

Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında fileler havalanmadı.

72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve takımını öne geçirdi. 90+1. dakikada savunmadan ileri çıkan Diop, skoru eşitledi. Mücadelenin normal bölümü 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti.

Hollanda'da Kluivert, Timber ve Summerville penaltı atışından yararlanamadı. Fas'ta ise El Aynaoui ve Hakimi penaltıyı kaçırdı.

Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de NRG Stadyumu'nda oynanacak.