İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: 'Kimden hesap soracaksın?'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk haftasında Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maçla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, maçın ardından yaptığı yorumlarla gündeme gelen Fatih Terim'e yönelik eleştiriler yaptı.

"ÇOCUKLARA İNANCIMIZ TAM!"

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım futbolcuları için "İçleri cız ediyor, bu acıyı hissediyorlar. Aziz Milletimizden takım adına özür diliyorum. Çocuklara inancımız tam. Maçın istatistiklerine baktığımız zaman turnuvada böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor. Bu, olmayacak anlamını taşımıyor" ifadelerini kullandı.

"KİMDEN HESAP SORACAKSIN?"

Fatih Terim hakkında konuşan TFF Başkanı, "Fatih Terim'e imparator lakabını halk verdi. İmparatora yakışan şekilde konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Yakıştıramadım kendisine. 2 maç bekleyip, hesap sorarız' demesi. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna yakışmadı" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Şahsi YouTube hesabından yayınladığı video ile gündeme gelen Fatih Terim, Avustralya yenilgisinin ardından yaptığı yorumda "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani!" demişti.