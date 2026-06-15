Şenol Güneş'ten milli takıma destek: '24 senedir değişen bir şey yok'

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Milli takımın eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in Kerem Aktürkoğlu ve Vincenzo Montella ile ilgili sözleri ön plana çıktı.

"24 SENE ÖNCESİNİN BENZERİNİ YAŞIYORUZ"

2002 Dünya Kupası'ndan örnek veren Şenol Güneş, "24 sene önce ben giderken 'Senden olmaz' deniyordu. Şimdi de Montella'ya 'Senden olmaz' deniyor. Değişen bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Düşünce değişimi olması gerektiğini belirten Şenol Güneş, "Demek ki düşünce değişimi yapmak lazım. 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz" yorumunda bulundu.

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, "Kerem Aktürkoğlu 'Ben santrfor oynamalıyım' demedi. Sol-sağ açık... Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı" dedi.

"ÇAĞIRDIĞIN ZAMAN GELMEYE MECBUR"

Şenol Güneş şu şekilde devam etti:

"Bizde Avrupa'daki gibi değil. Çağırdığın zaman gelmeye mecbur. Gelen oyuncular askerlik gibi göreve çağrılıyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Beğenmezsen değiştirirsin ama neden suçluyoruz."

Şenol Güneş mevcut durumla ilgili, "Biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. 5-6'dan düşseydik şansımız yoktu. Hem bir yerlerimiz kırılırdı, hem de yukarı çıkamazdık" ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞİN HER ZAMAN DOĞACAĞINI BİLİYORSANIZ..."

Şenol Güneş, mağlubiyet sonrası oluşan karamsar havaya da değinerek umut mesajı verdi.

Tecrübeli teknik direktör, "Güneşin her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi?" ifadelerini kullandı.

Grup aşamasında her sonucun mümkün olduğunu vurgulayan Güneş, "Grupta her türlü şansımız var. Önemli olan elemelerde hata yapmayalım. Güneşin her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız" dedi.

Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, "Hangi oyun şekli olursa olsun, kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar, asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTUK

74 yaşındaki Şenol Güneş'in görev aldığı 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Avustralya maçında Kerem Aktürkoğlu'nu santrfor oynatması mağlubiyet sonrası tepki çekmişti.