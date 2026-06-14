Hakan Çalhanoğlu'ndan gazeteciye dikkat çeken yanıt: 'Seninle aynı fikirde değilim çünkü...'

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Avustralyalı bir gazetecinin Hakan Çalhanoğlu'na sorduğu soru ise dikkat çekti.

"SENİNLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİM"

Milli futbolcu, söz konusu soruya ilk bağlamda soruyla cevap verdi.

Avustralyalı gazetecinin, "Dünkü açıklamalarında Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti? Avustralya'nın performansı seni şaşırttı mı?" şeklindeki sorusu sonrası milli futbolcuyla arasında geçen diyalog şöyle:

Hakan Çalhanoğlu: "Sence domine etmedik mi?"

Gazeteci: "Sadece pozisyon olarak evet"

Hakan Çalhanoğlu: "Pardon?"

Gazeteci: "Pozisyon olarak evet"

Hakan Çalhanoğlu: "Seninle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu. Bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız ve asla pes etmememiz gerekiyor. Bence iyi bir oyun oynadık, sadece skora dökemedik."