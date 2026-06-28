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İki ülke de son 32'ye yükseldi: Hırvatistan, Gana'yı 2 golle devirdi

İki ülke de son 32'ye yükseldi: Hırvatistan, Gana'yı 2 golle devirdi

28.06.2026 02:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İki ülke de son 32'ye yükseldi: Hırvatistan, Gana'yı 2 golle devirdi

Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek L Grubu'nu ikinci tamamladı ve son 32 turuna çıktı. Gana ise 4 puanla grupta üçüncü oldu ve en iyi üçüncüler arasında yer alarak bir üst tura yükseldi.
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2026 Dünya Kupası L Grubu'nun üçüncü haftasında Hırvatistan ile Gana kozlarını paylaştı.

İki ülke ilk kez karşı karşıya geldi.

Lincoln Financial Field'da oynanan mücadelenin 31. dakikasında Petar Sucic fileleri havalandırdı ve Hırvatistan öne geçti.

İlk yarı Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ganalı Derrick Luckassen'in 73'te attığı gol skora dengeyi getirdi.

Nikola Vlasic, 83. dakikada attığı kafa golüyle Hırvatistan'ı tekrar öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan puanını 6'ya yükselterek L Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Luka Modric ve arkadaşları K Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

Gana ise 4 puanda kaldı. Carlos Queiroz'un ekibi grubu üçüncü sırada tamamladı. Afrika ekibi en iyi üçüncüler arasına girdi ve son 32 turunda mücadele edecek.

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