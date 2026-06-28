Harry Kane tarihe geçti: İngiltere grubunu lider bitirdi

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Panama karşılaştı.
MetLife Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
62. dakikada sahneye çıkan Bellingham, takımını öne geçirdi.
Harry Kane, 67. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve İngiltere sahadan 2-0 galip ayrılarak 7 puanla grup aşamasını lider bitirdi.
Panama ise turnuvayı puansız tamamladı.
Tuchel'in ekibinin son 32 turundaki I, J ve K gruplarının üçüncülerinden biri olacak.
KANE, LİNEKER’I GERİDE BIRAKTI
Harry Kane, Panama karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 11. golünü attı.
İngiliz yıldız, 10 gollü Gary Lineker’ı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde İngiltere adına en fazla gol atan futbolcu oldu.