Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran, FIFA'ya şikayet hazırlığında: 'Bu sınırlamalara rağmen...'

İran, FIFA'ya şikayet hazırlığında: 'Bu sınırlamalara rağmen...'

19.06.2026 19:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İran, FIFA'ya şikayet hazırlığında: 'Bu sınırlamalara rağmen...'

İran, Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takıma uygulanan kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

G Grubu'nda 21 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak İran'ın maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles kentine gelmesine izin verildi.

Gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'ın "ertesi sabah yenilenme antrenmanı yaptıktan sonra ayrılma talebi" reddedilmiş ve kafileden kamp yaptıkları Meksika'nın Tijuana kentine dönmeleri istenmişti.

Federasyonun konuyla ilgili açıklamasında, "Bu tür kısıtlamaların katılan tüm takımlara eşit koşullar sağlanması ilkesiyle tutarsız olduğuna ve takımların hazırlık süreçlerini olumsuz etkileyebileceğine inanıyoruz. Federasyon, memnuniyetsizliğini resmi olarak dile getirecek ve uygun kanallar aracılığıyla FIFA'ya resmi bir şikayette bulunacaktır. Bu sınırlamalara rağmen İran Milli Takımı hazırlık programına devam edecek ve tamamen Belçika maçına odaklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'TAKIMIMIZ, TÜM DÜNYA KUPASI'NDAKİ EN ÇOK BASKI GÖREN TAKIMDIR'

Teknik Direktör Amir Ghalenoei, Yeni Zelanda maçından sonra "Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi. Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #FIFA #İran

İlgili Haberler

Dünya Kupası'nda kritik maç: Bizim Çocuklar'ın rakibi Paraguay
Dünya Kupası'nda kritik maç: Bizim Çocuklar'ın rakibi Paraguay A Milli Takımımız, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 19 Haziran akşamı ve 20 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.
Manuel Neuer'den emeklilik açıklaması
Manuel Neuer'den emeklilik açıklaması Almanya'nın efsane kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son turnuva olacağını açıkladı.