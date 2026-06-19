Manuel Neuer'den emeklilik açıklaması

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Manuel Neuer, futbol kariyerinin en önemli kararlarından birini aldı. Tecrübeli file bekçisi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edeceğini duyurdu.

"BU BENİM SON TURNUVAM"

Beşinci kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son organizasyon olacağını doğruladı.

Deneyimli kalecinin yaptığı açıklamada, "Bu turnuva, Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva olacak. İki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum. Vedayı veya potansiyel olarak çıkacağım son maçı düşünmeden, her maçın tadını çıkarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

NAGELSMANN İLE GERİ DÖNDÜ

EURO 2024 sonrasında milli takımdan ayrılan Neuer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın ısrarı ve kulüp performansının da etkisiyle kararını değiştirerek Dünya Kupası için yeniden milli formayı giymeyi kabul etmişti.

Tecrübeli eldiven, böylece kariyerinin son milli takım turnuvasında Almanya'nın başarısı için mücadele etmeye hazırlanıyor.