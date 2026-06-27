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Son 32'ye lider olarak yükseldi: Belçika, Yeni Zelanda karşısında farka koştu

Son 32'ye lider olarak yükseldi: Belçika, Yeni Zelanda karşısında farka koştu

27.06.2026 08:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Son 32'ye lider olarak yükseldi: Belçika, Yeni Zelanda karşısında farka koştu

Belçika, 2026 Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup etti ve lider olarak son 32 turuna yükseldi.
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2026 Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Yeni Zelanda ile Belçika karşı karşıya geldi.

Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 28. dakikasında Leandro Trossard, Belçika'yı öne geçirdi.

İlk yarı Belçika'nın 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Belçika oldu. Trossard, 50. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 66. dakikada De Bruyne, takımını iyice rahatlattı.

84. dakikada Just farkı azaltırken, 86. dakikada oyuna sonradan giren Lukaku topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı.

Saelemaekers'in 90+. dakikadaki golü skoru belirledi ve Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Belçika puanını 5’e yükseltti ve G Grubu’nu Mısır'ın önünde gol averajıyla 1. sırada bitirdi.

Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Kırmızı Şeytanlar, son 32 turunda A, E, H, I ya da J gruplarında üçüncü olan ve 'en iyi üçüncüler' arasında yer alan takımlardan biriyle karşılaşacak.

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