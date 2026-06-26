Julian Nagelsmann'dan eleştirilere sert yanıt: 'Bu saçmalığı bırakın'

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçında Ekvador'a mağlup olan Almanya'da karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Julian Nagelsmann ve takım kaptanı Joshua Kimmich açıklamalarda bulundu.

Nagelsmann, oyuncularının mücadele etmediği yönündeki yorumlara sert tepki gösterirken, Kimmich ise top kayıpları ve savunma performansını eleştirdi.

"LÜTFEN BU SAÇMALIĞI BIRAKIN"

Karşılaşmayı değerlendiren Julian Nagelsmann, maça iyi başladıklarını ancak golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.

"Maça harika başladık. Ancak golden sonra pozisyon alışlarımızda gereksiz riskler almaya başladık. Bu yüzden işler bizim adımıza zorlaştı. Ekvador için her şey bu maça bağlıydı ve bunu sahaya yansıttılar."

Oyuncularının grup liderliğini garantiledikleri için mücadele etmediği yönündeki eleştirilere ise sert çıkan Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, lütfen bu saçmalığı bırakın. Oyuncularım mücadele etmek istemedi diye bir şey yok. Tam tersine birçok pozisyonda daha fazla risk aldılar. Hiçbir futbolcum için yeterince mücadele etmediğini söyleyemem. Bu yorumları fazla yüzeysel buluyorum. Geçiş hücumlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

"TOP KAYIPLARINI AZALTMALIYIZ"

Almanya Milli Takımı kaptanı Joshua Kimmich ise mağlubiyetin ardından takımın savunma performansını eleştirdi.

"Top kayıplarımızla rakibi sürekli oyuna ortak ediyoruz ve onları cesaretlendiriyoruz. İkinci yarıda mağlubiyeti hak ettik. Neyse ki henüz telafisi olmayan bir durum yaşanmadı. Artık bir mağlubiyet daha yaşama şansımız yok. Her maçta bir ya da iki gol yememeliyiz. Top kayıplarımızı azaltabilirsek herkesi yenebiliriz."