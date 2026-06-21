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Jürgen Klopp'tan A Milli Takım değerlendirmesi: 'Üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki...'

Jürgen Klopp'tan A Milli Takım değerlendirmesi: 'Üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki...'

21.06.2026 00:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jürgen Klopp'tan A Milli Takım değerlendirmesi: 'Üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki...'

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımız hakkında konuştu.

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Jürgen Klopp, Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.

Magenta TV'ye konuşan Klopp, Türkiye'nin elenmesinin ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum. Aslında bu durum, Türklerin sahip olduğu o olağanüstü takımın, bu tarz turnuvalarda bazen neden gerçek performansını sahaya yansıtamadığına dair çok net bir örnek. Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler."

"ÜZERLERİNDEKİ BASI İNANILMAZ DERECEDE BÜYÜKTÜ"

Türk Milli Takımı üzerindeki beklentilerin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Alman çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz. Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar."

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