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Hollanda'dan İsveç'e farklı tarife! İkinci maçta gol oldu yağdı...

Hollanda'dan İsveç'e farklı tarife! İkinci maçta gol oldu yağdı...

20.06.2026 22:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hollanda'dan İsveç'e farklı tarife! İkinci maçta gol oldu yağdı...

Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında karşılaştığı İsveç'i 5-1 mağlup etti.
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.

NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 5. ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, 47. ve 54. dakikalarda Cody Gakpo ile 89. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.

İsveç'in tek golü ise 59. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.

2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ 100 GOL

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Cody Gakpo, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 100. golüne de imza attı.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 4'e yükseltirken, İsveç 3 puanda kaldı.

F Grubu'nun son hafta maçlarında Hollanda, Tunus ile karşılaşacak. İsveç ise Japonya karşısında sahaya çıkacak.

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