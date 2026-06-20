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Haiti maçında sakatlanmıştı: Raphinha'dan Brezilya'ya kötü haber!

Haiti maçında sakatlanmıştı: Raphinha'dan Brezilya'ya kötü haber!

20.06.2026 23:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Haiti maçında sakatlanmıştı: Raphinha'dan Brezilya'ya kötü haber!

Brezilya Milli Futbol Takımı, Haiti maçında sakatlanan Rapinha'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
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Brezilya Milli Takımı, yıldız futbolcu Raphinha'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), cumartesi günü yapılan kontroller sonucunda 27 yaşındaki oyuncunun sağ arka uyluk kasında sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan görüntüleme testlerinin ardından sakatlığı doğrulanan Raphinha'nın, Dünya Kupası için ABD'de bulunan Brezilya Milli Takımı kampında kalmaya devam edeceği ve tedavisinin milli takım sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Raphinha'nın bugün gerçekleştirilen görüntüleme tetkiklerinde sağ arka uyluk bölgesinde kas sakatlığı tespit edilmiştir. Oyuncu, mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilmesi amacıyla milli takım sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi programına alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

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HAİTİ MAÇINDA SAKATLANDI

Raphinha, Brezilya'nın cuma günü Haiti'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Karşılaşmanın ardından federasyon, oyuncunun sağ arka uyluk kasında ağrı hissettiğini açıklamış, yapılan ayrıntılı kontroller sonucunda sakatlık kesinlik kazanmıştı.

AYNI BÖLGEDE BEŞİNCİ SAKATLIK

Öte yandan bu sakatlık, Raphinha'nın bu sezon sağ uyluk bölgesinde yaşadığı beşinci problem olarak kayıtlara geçti.

Yıldız futbolcu, eylül ayından bu yana aldığı darbeler, kas zorlanmaları ve farklı kas problemleri nedeniyle hem Barcelona hem de Brezilya Milli Takımı formasıyla birçok maçta takımını yalnız bırakmıştı.

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