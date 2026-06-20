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Cristian Baroni'den Türkiye paylaşımı: 'Acı çekmesini görmek çok üzücü'

Cristian Baroni'den Türkiye paylaşımı: 'Acı çekmesini görmek çok üzücü'

20.06.2026 18:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Cristian Baroni'den Türkiye paylaşımı: 'Acı çekmesini görmek çok üzücü'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesi hakkında bir paylaşım yaptı.
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Cristian Baroni, Dünya Kupası'na veda eden Türkiye için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ACI ÇEKMESİNİ GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Türkiye'nin turnuvaya erken veda etmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Baroni, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin böyle acı çekmesini görmek çok üzücü. Onların bir üst tura çıkmasını gerçekten çok istiyordum ama şimdi başımızı kaldırıp hazırlanmanın ve bir sonraki Dünya Kupası'nda daha da güçlü bir şekilde geri dönmenin zamanı geldi. Hepimiz birlikteyiz!"

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