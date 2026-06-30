Jürgen Klopp'tan Almanya iddialarına yanıt!

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılar sonucunda elenmesinin ardından ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, maç sonu yayınına Jürgen Klopp'un sözleri damga vurdu.

Alman kanalı MagentaTV'de yorumculuk yapan Klopp, Almanya'nın Dünya Kupası'na veda ettiği gecede teknik direktör tartışmalarına girmek istemediğini açık şekilde dile getirdi.

"BU DURUMU YÜZ KERE YAŞADIM"

Almanya Milli Takımı'nın Paraguay karşısında aldığı acı yenilginin ardından kameraların karşısına geçen Klopp, yaşanan anın duygusal ağırlığına dikkat çekti.

Eski Liverpool Teknik Direktörü Klopp, "Burada duran ve bu durumu yüz kere yaşamış tek kişi benim" ifadelerini kullandı.

Klopp, bu duyguyu Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük mağlubiyetlerle kıyasladı ve "Orada durmak ve sonra kelimeler bulmak" sözleriyle böyle anlarda konuşmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, "Şu anda söylenenleri ideal durumda doğrudan tekrar unuturdum" diyerek maç sonu yapılan sıcak değerlendirmelere fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtti.

"ŞU ANDA KONUŞULACAK KONU BEN DEĞİLİM"

Almanya'da Julian Nagelsmann'ın geleceği tartışma konusu olurken, Klopp'un ismi de her teknik direktör gündeminde olduğu gibi yeniden öne çıktı.

Klopp, bu durumun farkında olduğunu ancak konuşulacak zamanın şimdi olmadığını söyledi.

Alman teknik adam, "Bunu anlıyorum, milli takım teknik direktörü hakkında konuşulduğunda benim adımın herhangi bir şekilde anılmasını. Ama bunun gerçekten bunun hakkında konuşulacak an olmadığını düşünüyorum" dedi.

"BURADA DURMAM BİR TUHAFLIK"

Jürgen Klopp, turnuva boyunca MagentaTV'de yorumculuk yaparken Julian Nagelsmann'ın durumuna oldukça yakın bir pozisyonda bulunmasına da değindi.

Turnuvanın başında yaptığı meşhur "Henüz" çıkışıyla Nagelsmann'ı açıklama yapmak zorunda bırakan Klopp, içinde bulunduğu durumun ilginçliğini kabul etti. Klopp, "Şimdi burada durmam bir tuhaflık" ifadelerini kullandı.

Klopp, Alman Futbol Federasyonu çevresinden gelen açıklamaları da gördüğünü belirtti. Tecrübeli isim, "Julian ne söylediyse onu söyledi. Rudi Völler de buna dair ne söylediyse onu söyledi" açıklamasını yaptı.

"HAYATTA EN ÖNEMLİ ŞEY..."

Jürgen Klopp, yaşanan hayal kırıklığının ardından kararların aceleyle verilmemesi gerektiğini ima etti.

Klopp, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Hayatta en önemli şey, bir şey meydana geldiğinde, onunla nasıl başa çıkılacağı üzerine düşünmektir. Ve ertesi gün herkes bir kez daha düşünmüş olacak; oradan tekrar başlarız."