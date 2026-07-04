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Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı için açıklama

Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı için açıklama

4.07.2026 02:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Jürgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı için açıklama

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmaya hazır olduğunu açıkladı. Eski Liverpool teknik direktörü, Alman Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptığını ancak Red Bull ile sözleşmesinin sürdüğünü söyledi.

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Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasının ardından Alman Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktör arayışına başladığı belirtildi.

"GÖRÜŞMELERİ DOĞRULAYABİLİRİM"

Klopp, Alman Futbol Federasyonu ile temas halinde olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Evet, görüşmeleri doğrulayabilirim. Her şey oldukça hızlı gelişti. Julian istifa etti. Alman Futbol Federasyonu bir halef arıyor ve benimle görüşmeler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

RED BULL DETAYI

Şu anda Red Bull'da futbol direktörü olarak görev yapan Klopp, mevcut sözleşmesine dikkat çekti.

Klopp, "Zaman alacak. Red Bull ile sözleşmem var. Görüşmelere ilgi duyduğumu söyledim. Görüşmeler yoğun geçecek çünkü mesele sadece Julian Nagelsmann değil" dedi.

"OLIVER MINTZLAFF İLE KONUŞMAM GEREKİYOR"

Jürgen Klopp, sürecin yalnızca DFB ile yapılacak görüşmelere bağlı olmadığını belirtti.

Klopp, "Ayrıca işverenim Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. Birkaç konuyu zaten görüştük. Sanırım itiraz etmeyecektir. 19 aydır orada çalışıyorum ve oldukça stresli bir dönem geçirdim" açıklamasında bulundu.

"HAZIRIM"

Almanya Milli Takımı görevine hazır olduğunu söyleyen Klopp, sürecin başlamasıyla birlikte daha hızlı düşünmeye başladıklarını ifade etti.

Klopp, MagentaTV'ye yaptığı açıklamada, "Hazırım. Müzakereler başlar başlamaz daha hızlı düşünmeye başlıyoruz. Durumu kökten değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Alman Futbol Federasyonu'nun, teknik direktörlük konusunda Klopp ile yapacağı görüşmelerin ardından kararını netleştirmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Almanya #2026 Dünya Kupası #Jürgen Kloop

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