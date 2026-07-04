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Kanada'yı üç golle geçti: Fas adını çeyrek finale yazdırdı

Kanada'yı üç golle geçti: Fas adını çeyrek finale yazdırdı

4.07.2026 22:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kanada'yı üç golle geçti: Fas adını çeyrek finale yazdırdı

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fas, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

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2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu bitti. Son 16'ya kalan takımlar arasında ilk maç Kanada ve Fas arasında oynandı.

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda rakip kaleye gidemeyen Fas, ikinci yarıda 3 gol buldu. Afrika temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncusu Ounahi, 50 ve 82'de, Rahimi ise 90+8'de ağları havalandırdı.

2026 Dünya Kupası'nın ABD ve Meksika'yla birlikte ev sahiplerinden Kanada'yı yenen Fas, çeyrek finale yükseldi.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Paraguay - Fransa eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçı 9 Temmuz'da oynanacak.

İlgili Konular: #Kanada #Fas #2026 Dünya Kupası

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